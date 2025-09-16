На Київщині затримали військових, які збули понад 27 тисяч літрів армійського пального

Практика судів
Схему з розкрадання пального розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.
На Київщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег.

«Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори.  Через це утворювались значні «надлишки» дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки «на ліво». Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини», - заявили у ДБР.

Документально підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Військовим посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

