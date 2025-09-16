В Киеве двое мужчин задним числом «выдали замуж» умершую женщину, чтобы получить ее квартиру

В столице будут судить участников мошеннической схемы.

В Киеве будут судить злоумышленников, которые организовали незаконную схему оформления наследства на жилье одинокой женщины стоимостью более 2,7 млн гривен. Об этом сообщила столичная полиция.

Следствием установлено, что после смерти 51-летней жительницы столицы ее трехкомнатная квартира в Соломенском районе должна была перейти в собственность громады как выморочное наследство.

Однако двое мужчин, 34 и 56 лет, решили воспользоваться схемой для противоправного завладения имуществом. Они привлекли 55-летнего знакомого, который согласился предоставить свои персональные документы, и на их основе было изготовлено поддельное свидетельство о браке с покойной, датированное 1998 годом и якобы заключенное на территории России.

«Имея фальшивый документ, так называемый “вдовец” зарегистрировал на себя право собственности, а затем продал квартиру. Таким образом территориальная громада понесла убытки на сумму более 2,7 миллиона гривен. Злоумышленников задержали сразу после проведения сделки купли-продажи», — заявили в полиции.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

