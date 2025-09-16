У Києві двоє чоловіків заднім числом «видали заміж» померлу жінку, щоб отримати її квартиру

У столиці судитимуть учасників шахрайської схеми.

У Києві судитимуть зловмисників, які організували незаконну схему оформлення спадщини на житло самотньої жінки, вартістю понад 2,7 млн гривень. Про це повідомила столична поліція.

Слідством встановлено, що після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина.

Однак, двоє чоловіків, 34 та 56 років, вирішили використати схему для протиправного набуття майна. Вони залучили 55-річного знайомого, який погодився надати свої персональні документи та на їх основі було виготовлено підроблене свідоцтво про шлюб із покійною, датоване 1998 роком і нібито укладене на території росії.

«Маючи фальшивий документ, так званий «вдівець» зареєстрував на себе право власності, а згодом продав квартиру. Таким чином територіальна громада зазнала збитків на суму понад 2,7 мільйона гривень. Зловмисників затримали одразу після проведення угоди купівлі-продажу», - заявили у поліції.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

