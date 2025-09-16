Зеленскому придется заключить сделку, — Трамп

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы остановить войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украину Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение для прекращения войны.

У Трампа спросили журналисты, что он скажет Зеленскому, если встретится с ним в Нью-Йорке, где с 22 по 30 сентября состоится неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Ему придется начинать действовать и заключить сделку. Ему придется заключить соглашение. Зеленскому придется заключить соглашение. А Европе нужно перестать покупать нефть у России", - заявил Трамп.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп вероятно встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча между ним и Владимиром Зеленским и Путиным состоится. При этом он заявил о «непостижимой ненависти» между Зеленским и Путиным.

