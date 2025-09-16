Зеленському доведеться укласти угоду, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському доведеться піти на угоду, щоб зупинити війну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент Україну Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду для припинення війни.

У Трампа запитали журналісти, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії", - заявив Трамп.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Також Трамп заявляв, що тристороння зустріч між ним і Володимиром Зеленським та Путіним відбудеться. При цьому він заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним.

