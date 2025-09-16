Практика судов
В Закарпатье раскрыли схему побега призывников за границу, организатор которой сидел в СИЗО

23:55, 16 сентября 2025
Правоохранители задержали пособницу, которая за $6200 пыталась помочь львовянину бежать в Венгрию.
В Закарпатье раскрыли преступную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Организатором оказался 27-летний житель Закарпатья, который координировал действия из изолятора временного содержания.

Злоумышленник, находясь под стражей в учреждении исполнения наказаний, наладил схему переправки мужчин, подлежащих мобилизации, за границу. Он руководил действиями местной пособницы, которая за денежное вознаграждение в размере 6200 долларов США должна была доставить 30-летнего львовянина к границе с Венгрией. Правоохранители задержали женщину в Мукачево во время получения средств от клиента.

Задержание произошло в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. В настоящее время продолжается расследование для установления всех деталей схемы и возможных других участников.

