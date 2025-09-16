На Закарпатті викрили схему втечі призовників за кордон, організатор якої сидів у СІЗО

Правоохоронці затримали пособницю, яка за $6200 намагалася допомогти львів’янину втекти до Угорщини.

На Закарпатті розкрили злочинну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором виявився 27-річний житель Закарпаття, який координував дії з ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисник, перебуваючи під вартою в установі виконання покарань, налагодив схему переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, за кордон. Він керував діями місцевої пособниці, яка за грошову винагороду в розмірі 6200 доларів США мала доставити 30-річного львів’янина до кордону з Угорщиною. Правоохоронці затримали жінку в Мукачеві під час отримання коштів від клієнта.

Затримання відбулося відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей схеми та можливих інших учасників.

