Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті викрили схему втечі призовників за кордон, організатор якої сидів у СІЗО

23:55, 16 вересня 2025
Правоохоронці затримали пособницю, яка за $6200 намагалася допомогти львів’янину втекти до Угорщини.
На Закарпатті викрили схему втечі призовників за кордон, організатор якої сидів у СІЗО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті розкрили злочинну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Організатором виявився 27-річний житель Закарпаття, який координував дії з ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисник, перебуваючи під вартою в установі виконання покарань, налагодив схему переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, за кордон. Він керував діями місцевої пособниці, яка за грошову винагороду в розмірі 6200 доларів США мала доставити 30-річного львів’янина до кордону з Угорщиною. Правоохоронці затримали жінку в Мукачеві під час отримання коштів від клієнта.

Затримання відбулося відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі триває розслідування для встановлення всіх деталей схеми та можливих інших учасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СІЗО Угорщина Закарпаття перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді