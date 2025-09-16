Расход имущества на 56 млн грн: Верховный Суд оставил в силе приговор экс-служащим Луцкого КХП №2

Верховный Суд окончательно подтвердил приговоры, которыми бывший директор Луцкого КХП №2 и эксначальник элеватора признаны виновными в растрате 26 тысяч тонн зерна более чем на 56 миллионов гривен.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил оставить без изменений приговор Высшего антикорсуда и определение Апелляционной палаты ВАКС, которыми бывший директор ГП «Луцкий КХП №2» Степан Москвич и эксначальник элеватора Леонид Тимофеюк признаны виновными в растрате имущества ПАО "Аграрный фонд", а именно 26 тыс. тонн зерна на общую сумму 56 млн гривен. Об этом сообщили в САП.

Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, Москвич признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества (а это свыше 50 объектов недвижимости и корпоративных прав 6 юридических).

Его сообщник Тимофеюк тоже признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года с конфискацией части принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

