Практика судов
  1. В Украине

СБУ разоблачила 53-летнего ИТ-специалиста из Житомира, который ожидал оккупацию города и оправдывал войну

10:18, 17 сентября 2025
Мужчина призывал к разделу территории Украины.
СБУ разоблачила 53-летнего ИТ-специалиста из Житомира, который ожидал оккупацию города и оправдывал войну
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили интернет-агитатора, который ожидал оккупацию города, презирал украинцев и открыто оправдывал войну. Об этом сообщили в СБУ.

Установлено, что злоумышленником оказался 53-летний ИТ-специалист из областного центра. После начала полномасштабного вторжения он уже попадал в поле зрения спецслужбы из-за своей антиукраинской позиции. Несмотря на это, мужчина попытался анонимизировать свои учетные записи и продолжил активное общение в сепаратистских Телеграм-каналах.

В своих сообщениях и комментариях он ожидал захвата Житомира оккупантами, призывал к разделу территории Украины, публично унижал украинцев.

Кроме того, фигурант издевался над государственными символами и оправдывал преступления РФ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, используемый для создания и распространения деструктивного контента.

Инициированная спецслужбой лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер публичных высказываний фигуранта.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении за:

ч.ч.1 и 2 ст.110 (повторное распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины),

ч.1 ст.161 (преднамеренные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства),

ч.3 ст.436-2 (изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект бюджета на 2026 год предусматривает создание в министерствах временных проектных групп, которым будет выплачиваться отдельное вознаграждение

Кабмин решил прописать создание проектных групп в министерствах в законопроекте о бюджете, а не на уровне подзаконных актов.

В 2026 году в госорганах, где провели классификацию должностей, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов не применяются — проект бюджета

Как объясняет правительство, это означает «продолжение в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах»

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді