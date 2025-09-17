СБУ разоблачила 53-летнего ИТ-специалиста из Житомира, который ожидал оккупацию города и оправдывал войну

Мужчина призывал к разделу территории Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили интернет-агитатора, который ожидал оккупацию города, презирал украинцев и открыто оправдывал войну. Об этом сообщили в СБУ.

Установлено, что злоумышленником оказался 53-летний ИТ-специалист из областного центра. После начала полномасштабного вторжения он уже попадал в поле зрения спецслужбы из-за своей антиукраинской позиции. Несмотря на это, мужчина попытался анонимизировать свои учетные записи и продолжил активное общение в сепаратистских Телеграм-каналах.

В своих сообщениях и комментариях он ожидал захвата Житомира оккупантами, призывал к разделу территории Украины, публично унижал украинцев.

Кроме того, фигурант издевался над государственными символами и оправдывал преступления РФ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, используемый для создания и распространения деструктивного контента.

Инициированная спецслужбой лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила противоправный характер публичных высказываний фигуранта.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении за:

ч.ч.1 и 2 ст.110 (повторное распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины),

ч.1 ст.161 (преднамеренные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства),

ч.3 ст.436-2 (изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные повторно).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.