СБУ викрила 53-річного ІТ-спеціаліста з Житомира, який очікував на окупацію міста і виправдовував війну

Чоловік закликав до поділу території України.

У Житомирі кіберфахівці та слідчі СБУ викрил інтернет-агітатора, який очікував на окупацію міста, зневажав українців та відкрито виправдовував війну. Про це повідомили в СБУ.

Встановлено, що зловмисником виявився 53-річний ІТ-спеціаліст із обласного центру. Після початку повномасштабного вторгнення він вже потрапляв у поле зору спецслужби через свою антиукраїнську позицію. Попри це, чоловік зробив спробу анонімізувати свої облікові записи та продовжив активне спілкування в сепаратистських Телеграм-каналах.

У своїх дописах та коментарях він очікував на захоплення Житомира окупантами, закликав до поділу території України, публічно принижував українців.

Крім того, фігурант глумився над державними символами та виправдовував злочини РФ.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для створення та поширення деструктивного контенту.

Ініційована спецслужбою лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер публічних висловлювань фігуранта.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за:

ч.ч.1 і 2 ст.110 (повторне розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України),

ч.1 ст.161 (умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності),

ч.3 ст.436-2 (виготовлення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

