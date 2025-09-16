Христя Фриланд станет спецпредставителем Канады по восстановлению Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни рассказал, что Христя Фриланд занимает должность спецпредставителя по восстановлению Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Канады Марк Карни попросил Христю Фриланд, которая объявила об отставке из правительства, стать специальной представительницей по восстановлению Украины.

«Я попросил Христю занять должность нового специального представителя по вопросам восстановления Украины в дополнение к ее депутатским обязанностям», - заявил Карни.

По его словам, Кристина Фриланд, имея опыт работы министерской финансов, иностранных дел и международной торговли, а также тесные связи с Украиной и глубокое понимание ее экономической ситуации, обладает исключительными возможностями для выполнения этой важной миссии, которая будет способствовать лучшему будущему украинцев и мира в Европе.

Ранее Фриланд сообщила о своем уходе с должности министерства транспорта и внутренней торговли Канады и заявила, что не будет участвовать в следующих парламентских выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.