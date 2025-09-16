Христя Фріланд стане спецпредставником Канади з відбудови України

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні розповів, що Христя Фріланд обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні попросив Христю Фріланд, яка оголосила про відставку з уряду, стати спеціальною представницею з питань відбудови України.

«Я попросив Христю обійняти посаду нового спеціального представника з питань відбудови України на додачу до її депутатських обов’язків», - заявив Карні.

За його словами, Крістіна Фріланд, маючи досвід роботи міністеркою фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, а також тісні зв’язки з Україною і глибоке розуміння її економічної ситуації, володіє винятковими можливостями для виконання цієї важливої місії, що сприятиме кращому майбутньому українців та миру в Європі.

Раніше Фріланд повідомила, що йде з посади міністерки транспорту й внутрішньої торгівлі Канади та заявила, що не братиме участі у наступних парламентських виборах.

Зазначимо, що Фріланд - політикиня українського походження, з 2015 року майже безперервно обіймала важливі посади в уряді Канади. З 2015–2017 роках Фріланд була міністеркою міжнародної торгівлі Канади, у 2017–2019 роках – главою МЗС.

У листопаді 2019 року Фріланд стала заступницею тоді прем'єра Джастіна Трюдо в його новому уряді. Цю посаду вона поєднувала з посадою міністерки міжурядових відносин, доки у серпні 2020 року не стала першою жінкою – міністром фінансів Канади.

Фріланд подала у відставку у грудні 2024 року через розбіжності з Трюдо щодо відносин зі США.

