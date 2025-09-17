ВАКС избрал меру пресечения для экстрадированной из Германии Чередниченко

ВАКС назначил ночной арест Наталье Чередниченко и наложил процессуальные обязанности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения к Наталье Чередниченко, экстрадированной из Германии по делу о незаконной продаже земли в Закарпатье. Суд назначил обвиняемой ночной домашний арест и установил ряд процессуальных обязанностей, сообщили в САП.

Наталья Чередниченко, по данным НАБУ и САП, причастна к делу о злоупотреблениях при продаже по заниженной стоимости более 3 гектаров земли под стадионом «Авангард» в Мукачево.

Суд наложил на Чередниченко следующие процессуальные обязанности:

являться в суд по первому вызову;

не покидать пределы Полтавской области без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места жительства или работы;

сдать на хранение паспорт (или паспорта) для выезда за границу и другие документы, позволяющие выезд из Украины или въезд в нее;

воздерживаться от контактов с другими обвиняемыми по этому делу.

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.