ВАКС избрал меру пресечения для экстрадированной из Германии Чередниченко

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения к Наталье Чередниченко, экстрадированной из Германии по делу о незаконной продаже земли в Закарпатье. Суд назначил обвиняемой ночной домашний арест и установил ряд процессуальных обязанностей, сообщили в САП.
Наталья Чередниченко, по данным НАБУ и САП, причастна к делу о злоупотреблениях при продаже по заниженной стоимости более 3 гектаров земли под стадионом «Авангард» в Мукачево.
Суд наложил на Чередниченко следующие процессуальные обязанности:
В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
