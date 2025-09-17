ВАКС обрав запобіжний захід для екстрадованої з Німеччини Чередніченко

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу до Наталії Чередніченко, екстрадованої з Німеччини у справі про незаконний продаж землі на Закарпатті. Суд призначив обвинуваченій нічний домашній арешт та встановив низку процесуальних обов’язків, повідомили у САП.
Наталія Чередніченко, за даними НАБУ та САП, причетна до справи щодо зловживань під час продажу за заниженою вартістю понад 3 гектарів землі під стадіоном «Авангард» у Мукачеві.
Суд наклав на Чередніченко такі процесуальні обов’язки:
Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.