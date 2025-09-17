ВАКС обрав запобіжний захід для екстрадованої з Німеччини Чередніченко

ВАКС призначив нічний арешт Наталії Чередніченко та наклав процесуальні обов’язки.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу до Наталії Чередніченко, екстрадованої з Німеччини у справі про незаконний продаж землі на Закарпатті. Суд призначив обвинуваченій нічний домашній арешт та встановив низку процесуальних обов’язків, повідомили у САП.

Наталія Чередніченко, за даними НАБУ та САП, причетна до справи щодо зловживань під час продажу за заниженою вартістю понад 3 гектарів землі під стадіоном «Авангард» у Мукачеві.

Суд наклав на Чередніченко такі процесуальні обов’язки:

з’являтися до суду за першим викликом;

не залишати межі Полтавської області без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи;

здати на зберігання паспорт (або паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дозволяють виїзд з України чи в’їзд до неї;

утримуватися від контактів з іншими обвинуваченими у цій справі.

Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

