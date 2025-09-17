В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента — Роберта Метсола

В Киеве откроется постоянное представительство Европейского парламента. Об этом сообщила глава Европейского парламента Роберта Метсола.
"Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве, для того чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами, рядом с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами и мы его выполняем", — сказала Метсола во время выступления в Верховной Раде.
Она отметила, что Европа, как и Украина, всегда хотела мира, но она должна быть настоящей.
"Поэтому мы продолжаем давить по гарантиям безопасности", - подчеркнула Метсола.
Кроме того, Мецола отметила, что присоединение Украины к Европейскому Союзу — это "само собой гарантия безопасности".
Напомним, что 17 сентября в Киев прибыла глава Европарламента Роберта Метсола.
