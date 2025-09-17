У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту — Роберта Мецола

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що в Києві відкриється постійне представництво Європарламенту — для забезпечення присутності інституції в Україні та спільної роботи з українською стороною.

Фото: Верховна Рада

У Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту. Про це повідомила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо", — сказала Мецола під час виступу у Верховній Раді.

Вона зауважила, що Європа, як і Україна, завжди хотіла миру, але він має бути справжній.

"Тому ми продовжуємо тиснути щодо гарантій безпеки", - підкреслила Мецола.

Крім того, Мецола зазначила, що приєднання України до Європейського Союзу — це "саме по собі є гарантією безпеки".

Нагадаємо, що 17 вересня до Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола.

