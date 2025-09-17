В Минюсте объяснили, кто получает наследство, если нет наследников

В случае отсутствия наследников, их устранения, отказа или непринятия наследства в установленный срок вопрос дальнейшего распоряжения имуществом решается в судебном порядке.

В Министерстве юстиции объяснили, кому переходит имущество, если наследники отсутствуют.

Случается, что после смерти человека его имущество остается без хозяина.

Если наследников по завещанию или закону нет, они отстранены от права наследования, не успели принять наследство или отказались от него, тогда судьба имущества решается в судебном порядке.

Территориальная община по месту нахождения недвижимого имущества, а если его нет, то по месту нахождения основной части движимого имущества может обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным. Подать такое заявление можно только после истечения 1 года со дня открытия наследства.

Право обращения в суд имеют не только общины, но и кредиторы наследодателя. Если же в составе наследства есть сельскохозяйственные земли, инициаторами могут выступать владельцы или пользователи смежных участков.

При этом суд обязательно привлекает органы местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества.

Община, получившая выморочное имущество, должно погасить долги наследодателя. Если же наследственное имущество сразу переходит в несколько территориальных общин, они распределяют между собой и активы, и обязательства – пропорционально их стоимости.

