Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте объяснили, кто получает наследство, если нет наследников

15:10, 17 сентября 2025
В случае отсутствия наследников, их устранения, отказа или непринятия наследства в установленный срок вопрос дальнейшего распоряжения имуществом решается в судебном порядке.
В Минюсте объяснили, кто получает наследство, если нет наследников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции объяснили, кому переходит имущество, если наследники отсутствуют.

Случается, что после смерти человека его имущество остается без хозяина.

Если наследников по завещанию или закону нет, они отстранены от права наследования, не успели принять наследство или отказались от него, тогда судьба имущества решается в судебном порядке.

Территориальная община по месту нахождения недвижимого имущества, а если его нет, то по месту нахождения основной части движимого имущества может обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным. Подать такое заявление можно только после истечения 1 года со дня открытия наследства.

Право обращения в суд имеют не только общины, но и кредиторы наследодателя. Если же в составе наследства есть сельскохозяйственные земли, инициаторами могут выступать владельцы или пользователи смежных участков.

При этом суд обязательно привлекает органы местного самоуправления по месту нахождения недвижимого имущества.

Община, получившая выморочное имущество, должно погасить долги наследодателя. Если же наследственное имущество сразу переходит в несколько территориальных общин, они распределяют между собой и активы, и обязательства – пропорционально их стоимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст наследство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Верховная Рада полностью провалила голосование за приложение «Мрія» и э-документ об образовании

Депутаты не поддержали законопроект, согласно которому владельцем персональных данных, которые будут обрабатываться в приложении «Мрія», будет Минцифры, а распорядителем персональных данных в приложении «Мрія» – ГП «Дія».

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

В соответствии с ратифицированным соглашением Великобритания и Украина будут углублять институциональные связи в сфере противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Верховная Рада приняла закон о Военном омбудсмане — но ответственности за невыполнение его требований пока не будет

Парламент урегулировал в общих чертах основы работы Военного омбудсмана, но закон об ответственности за невыполнение его требований пока не принят.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді