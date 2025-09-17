У Мін'юсті пояснили, хто отримує спадщину, якщо немає спадкоємців

У разі відсутності спадкоємців, їх усунення, відмови чи неприйняття спадщини у встановлений строк — питання подальшого розпорядження майном вирішується в судовому порядку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції пояснили, кому переходить майно якщо спадкоємці відсутні.

Трапляється, що після смерті людини її майно лишається без господаря.

Якщо спадкоємців за заповітом чи законом немає, вони усунені від права спадкування, не встигли прийняти спадщину або відмовилися від неї, тоді доля майна вирішується у судовому порядку.

Територіальна громада за місцем розташування нерухомого майна, а якщо його немає, то за місцем знаходження основної частини рухомого майна, може звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою. Подати таку заяву можна лише після спливу 1 року від дня відкриття спадщини.

Право звернення до суду мають не лише громади, а й кредитори спадкодавця. Якщо ж у складі спадщини є сільськогосподарські землі, ініціаторами можуть виступати власники чи користувачі суміжних ділянок.

При цьому суд обов’язково залучає органи місцевого самоврядування за місцем знаходження нерухомого майна.

Громада, яка отримала відумерле майно, повинна погасити борги спадкодавця. Якщо ж спадкове майно переходить одразу до кількох територіальних громад, вони розподіляють між собою і активи, і зобов’язання – пропорційно до їхньої вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.