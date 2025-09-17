Практика судів
  1. В Україні

У Мін'юсті пояснили, хто отримує спадщину, якщо немає спадкоємців

15:10, 17 вересня 2025
У разі відсутності спадкоємців, їх усунення, відмови чи неприйняття спадщини у встановлений строк — питання подальшого розпорядження майном вирішується в судовому порядку.
У Мін'юсті пояснили, хто отримує спадщину, якщо немає спадкоємців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції пояснили, кому переходить майно якщо спадкоємці відсутні.

Трапляється, що після смерті людини її майно лишається без господаря.

Якщо спадкоємців за заповітом чи законом немає, вони усунені від права спадкування, не встигли прийняти спадщину або відмовилися від неї, тоді доля майна вирішується у судовому порядку.

Територіальна громада за місцем розташування нерухомого майна, а якщо його немає, то за місцем знаходження основної частини рухомого майна, може звернутися до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою. Подати таку заяву можна лише після спливу 1 року від дня відкриття спадщини.

Право звернення до суду мають не лише громади, а й кредитори спадкодавця. Якщо ж у складі спадщини є сільськогосподарські землі, ініціаторами можуть виступати власники чи користувачі суміжних ділянок.

При цьому суд обов’язково залучає органи місцевого самоврядування за місцем знаходження нерухомого майна.

Громада, яка отримала відумерле майно, повинна погасити борги спадкодавця. Якщо ж спадкове майно переходить одразу до кількох територіальних громад, вони розподіляють між собою і активи, і зобов’язання – пропорційно до їхньої вартості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст спадщина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді