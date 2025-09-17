Нетрезвый водитель сбил пешехода в Николаеве — у 18-летней девушки разрыв селезенки и почек

Суд избрал меру пресечения водителю, который в нетрезвом состоянии наехал на пешехода.

В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения к 30-летнему мужчине, который сбил девушку в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в суде.

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался за рулем автомобиля Chevroler Lacetti по ул. Большая Морская в Николаеве. Уровень алкоголя в крови последнего составлял 1,92 промилле.

В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу неподалеку от Варваровского моста пересекала 18-летняя девушка. Мужчина не отреагировал на дорожную обстановку и совершил наезд на пешехода. После этого покинул место происшествия.

В результате наезда девушка получила телесные повреждения, в частности, разрывы селезенки и почек, относящиеся к категории тяжелых.

Прокурор во время судебного заседания настаивал на содержании подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога.

Подозреваемый признал вину, раскаялся, но объяснений в суде не давал.

Адвокаты считали, что размер залога слишком велик, и просили суд его уменьшить.

Впрочем, суд постановил избрать меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 302 800 гривен.

