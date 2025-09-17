Практика судів
Нетверезий водій збив пішохода в Миколаєві — у 18-річної дівчини розрив селезінки та нирок

19:59, 17 вересня 2025
Суд обрав запобіжний захід водію, який напідпитку наїхав на пішохіда.
Нетверезий водій збив пішохода в Миколаєві — у 18-річної дівчини розрив селезінки та нирок
Фото: поліція Миколаївської області
У Центральному районному суді Миколаєва розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу до 30-річного чоловіка, який збив дівчину у нетверезому стані. Про це повідомили у суді. 

Встановлено, що чоловік в стані алкогольного спяніння рухався за кермом автомобіля Chevroler Lacetti по вул Велика Морська в Миколаєві. Рівень алкоголю в крові останнього складав 1,92 проміле.

В цей час, дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, що неподалік Варваровського мосту, перетинала 18-річна дівчина. Чоловік не відреагував на дорожню обстановку та здійснив наїзд на пішохода. Після цього залишив місце події.

Внаслідок наїзду, дівчина отримала тілесні ушкодження, зокрема, розриви селезінки та нирок, які відносяться до категорії тяжких.

Прокурор під час судового засідання наполягав на триманні підозрюваного під вартою з можливістю внесення застави.

Підозрюваний визнав провину, розкаявся, але пояснень у суді не надавав.

Адвокати вважали, що розмір застави є завеликим, і просили суд його зменшити.

Втім, суд постановив обрати запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 302 800 гривень.

