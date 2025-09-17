Практика судов
  1. В Украине

Представление нескольких деклараций за отчетный период: что учесть плательщику

19:41, 17 сентября 2025
Налогоплательщик может повторно подать налоговую декларацию, если обнаружил ошибки, но лишь до истечения крайнего срока ее представления.
Представление нескольких деклараций за отчетный период: что учесть плательщику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговое законодательство не запрещает плательщику посылать несколько отчетных документов (например, налоговых деклараций) в течение одного дня или одного отчетного периода. Это означает, что если плательщик заметил ошибку или требует внесения уточнения, он имеет право подать новую отчетную или уточняющую декларацию в тот же день или в пределах отчетного периода.

Главное — правильно указать тип декларации и придерживаться формы и порядка представления.

Налоговая служба отмечает, что налоговая декларация – это документ, подаваемый налогоплательщиком контролирующим органам в сроки, установленные законом.

Электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с Законами Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Если налогоплательщиком направлено в контролирующие органы несколько экземпляров одного электронного документа (в случае исправления, неполучения первой квитанции и т.п.), оригиналом считается электронный документ, отправленный в контролирующие органы последним до истечения предельного срока, установленного законодательством для представления такого документа, при условии, что оно было сформировано правильно и принято (зарегистрировано.

То есть согласно Порядку №557 нет ограничений по отправке налогоплательщиком в течение одного дня или одного отчетного периода нескольких отчетных документов в электронном виде по разным налоговым декларациям. Налогоплательщик вправе повторно отправлять налоговые декларации в случае исправления ошибок до истечения их предельного срока представления, указав при этом тип документа «отчетный новый».

Одновременно сообщаем, что согласно п. 11 раздела II Порядка №557 датой и временем принятия (регистрации) электронного документа в контролирующем органе дата и время зафиксированы в первой квитанции (при наличии второй квитанции о принятии документа отчетности).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді