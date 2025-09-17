Представление нескольких деклараций за отчетный период: что учесть плательщику

Налогоплательщик может повторно подать налоговую декларацию, если обнаружил ошибки, но лишь до истечения крайнего срока ее представления.

Налоговое законодательство не запрещает плательщику посылать несколько отчетных документов (например, налоговых деклараций) в течение одного дня или одного отчетного периода. Это означает, что если плательщик заметил ошибку или требует внесения уточнения, он имеет право подать новую отчетную или уточняющую декларацию в тот же день или в пределах отчетного периода.

Главное — правильно указать тип декларации и придерживаться формы и порядка представления.

Налоговая служба отмечает, что налоговая декларация – это документ, подаваемый налогоплательщиком контролирующим органам в сроки, установленные законом.

Электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с Законами Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Если налогоплательщиком направлено в контролирующие органы несколько экземпляров одного электронного документа (в случае исправления, неполучения первой квитанции и т.п.), оригиналом считается электронный документ, отправленный в контролирующие органы последним до истечения предельного срока, установленного законодательством для представления такого документа, при условии, что оно было сформировано правильно и принято (зарегистрировано.

То есть согласно Порядку №557 нет ограничений по отправке налогоплательщиком в течение одного дня или одного отчетного периода нескольких отчетных документов в электронном виде по разным налоговым декларациям. Налогоплательщик вправе повторно отправлять налоговые декларации в случае исправления ошибок до истечения их предельного срока представления, указав при этом тип документа «отчетный новый».

Одновременно сообщаем, что согласно п. 11 раздела II Порядка №557 датой и временем принятия (регистрации) электронного документа в контролирующем органе дата и время зафиксированы в первой квитанции (при наличии второй квитанции о принятии документа отчетности).

