Подання кількох декларацій за звітний період: що врахувати платнику

Платник податків може повторно подати податкову декларацію, якщо виявив помилки, але лише до того, як сплине крайній термін її подання.

Податкове законодавство не забороняє платнику надсилати кілька звітних документів (наприклад, податкових декларацій) протягом одного дня або одного звітного періоду. Це означає, що якщо платник помітив помилку або потребує внести уточнення, він має право подати нову звітну або уточнюючу декларацію того ж дня чи в межах звітного періоду.

Головне — правильно вказати тип декларації та дотриматися форми і порядку подання.

Податкова служба зазначає, що податкова декларація – це документ, що подається платником податків контролюючим органам у строки, встановлені законом.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Якщо платником податків надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.

Тобто згідно з Порядком №557 немає обмежень щодо надсилання платником податків протягом одного дня або одного звітного періоду декількох звітних документів в електронному вигляді за різними податковими деклараціями. Платник податків має право повторно відправляти податкові декларації у разі виправлення помилок до закінчення їх граничного строку подання, вказавши при цьому тип документа «звітний новий».

Одночасно повідомляємо, що згідно з п. 11 розділу ІІ Порядку №557 датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа в контролюючому органі є дата та час зафіксовані у першій квитанції (за умови наявності другої квитанції про прийняття документа звітності).

