Контракт 60+: нардеп Костенко заявил, что желающие уже могут присоединиться к службе в ВСУ

Украинцы в возрасте 60 лет и старше уже могут вступать в ВСУ по контракту.

Фото: УНИАН

Украинцы в возрасте от 60 лет могут подписать контракт с Вооруженными силами и начать службу. Территориальные центры комплектования получили алгоритм действий по зачислению таких людей на службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

«В воинские части и ТЦК и СП уже разослан Алгоритм действий должностных лиц относительно принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов», — заявил Роман Костенко.

Напомним, в июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «Контракте 60+» для украинцев старше 60 лет, которые хотят служить в Вооруженных силах. Так, по закону, украинцы старше 60 лет могут добровольно подписать контракт. Если контракт подписывает украинец со званием офицера, то его сначала должен согласовать Генеральный штаб.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что теперь статья 20 Закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными к военной службе по состоянию здоровья.

Для таких лиц, принимаемых на военную службу по контракту офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для приема на военную службу по контракту, а также перечень необходимых документов определяются Генеральным штабом ВСУ или соответствующим уполномоченным органом.

При приеме лиц 60+ на военную службу по контракту вводится двухмесячный испытательный срок для установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы. В случае выявления несоответствия во время испытательного срока контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется согласно подпунктам «й» или «к» пункта 3 части 5 статьи 26 указанного закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, принятых на военную службу по контракту, срок службы устанавливается на один год. Он может быть продлен по новым контрактам также на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения такие контракты расторгаются досрочно, а военнослужащие увольняются в соответствии с частью 5 статьи 26 этого закона.

Пункт 3 части 5 статьи 26 будет дополнен основаниями для расторжения контракта с военнослужащими 60+:

• в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытание;

• по причине служебного несоответствия.

Таким образом, вводится многоэтапная процедура заключения контрактов с лицами старше 60 лет, что вызывает вопросы о соотношении затраченного времени и ресурсов на бюрократическое сопровождение таких решений.

