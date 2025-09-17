Практика судов
  1. В Украине

Контракт 60+: нардеп Костенко заявил, что желающие уже могут присоединиться к службе в ВСУ

18:11, 17 сентября 2025
Украинцы в возрасте 60 лет и старше уже могут вступать в ВСУ по контракту.
Контракт 60+: нардеп Костенко заявил, что желающие уже могут присоединиться к службе в ВСУ
Фото: УНИАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы в возрасте от 60 лет могут подписать контракт с Вооруженными силами и начать службу. Территориальные центры комплектования получили алгоритм действий по зачислению таких людей на службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

 «В воинские части и ТЦК и СП уже разослан Алгоритм действий должностных лиц относительно принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов», — заявил Роман Костенко.

Напомним, в июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «Контракте 60+» для украинцев старше 60 лет, которые хотят служить в Вооруженных силах. Так, по закону, украинцы старше 60 лет могут добровольно подписать контракт. Если контракт подписывает украинец со званием офицера, то его сначала должен согласовать Генеральный штаб.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что теперь статья 20 Закона «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными к военной службе по состоянию здоровья.

Для таких лиц, принимаемых на военную службу по контракту офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для приема на военную службу по контракту, а также перечень необходимых документов определяются Генеральным штабом ВСУ или соответствующим уполномоченным органом.

При приеме лиц 60+ на военную службу по контракту вводится двухмесячный испытательный срок для установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы. В случае выявления несоответствия во время испытательного срока контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется согласно подпунктам «й» или «к» пункта 3 части 5 статьи 26 указанного закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, принятых на военную службу по контракту, срок службы устанавливается на один год. Он может быть продлен по новым контрактам также на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения такие контракты расторгаются досрочно, а военнослужащие увольняются в соответствии с частью 5 статьи 26 этого закона.

Пункт 3 части 5 статьи 26 будет дополнен основаниями для расторжения контракта с военнослужащими 60+:
• в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытание;
• по причине служебного несоответствия.

Таким образом, вводится многоэтапная процедура заключения контрактов с лицами старше 60 лет, что вызывает вопросы о соотношении затраченного времени и ресурсов на бюрократическое сопровождение таких решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ контракт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Депутаты на встрече фракции «Слуга народа» с Президентом задавали вопросы об ограничении зарплат в госсекторе, «пожизненных ПЭПах» и обеспечении жильем ВПЛ

По словам депутатов, большая часть вопросов к Президенту касалась не деятельности Офиса Президента, а работы правительства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді