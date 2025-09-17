Кабмин снял ограничение на количество заместителей председателя правления Пенсионного фонда

Правительство внесло изменения в Положение о Пенсионном фонде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров снял ограничение на количество заместителей председателя правления Пенсионного фонда.

На заседании правительства 17 сентября были внесены изменения в Положение о Пенсионном фонде Украины, которыми исключено положение об определении конкретного количества заместителей председателя правления Фонда и закреплен лишь факт наличия соответствующих должностей.

Напомним, действующая норма предусматривает, что председатель правления ПФУ имеет трех заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабмином в соответствии с законодательством о государственной службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.