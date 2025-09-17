Практика судів
Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду

19:53, 17 вересня 2025
Уряд вніс зміни до Положення про Пенсійний фонд.
Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду
Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду.

На засіданні уряду 17 вересня були внесені зміни до Положення про Пенсійний фонд України, якими виключено положення щодо визначення конкретної кількості заступників голови правління Фонду та закріплено лише факт наявності відповідних посад.

Нагадаємо, діюча норма передбачає, що голова правління ПФУ має трьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном відповідно до законодавства про державну службу.

Кабінет Міністрів України Пенсійний фонд

