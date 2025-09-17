Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду

Уряд вніс зміни до Положення про Пенсійний фонд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість заступників голови правління Пенсійного фонду.

На засіданні уряду 17 вересня були внесені зміни до Положення про Пенсійний фонд України, якими виключено положення щодо визначення конкретної кількості заступників голови правління Фонду та закріплено лише факт наявності відповідних посад.

Нагадаємо, діюча норма передбачає, що голова правління ПФУ має трьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном відповідно до законодавства про державну службу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.