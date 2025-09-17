Практика судов
В Минобороны объяснили, что означает отметка «ВОС-999» в приложении Резерв+

20:26, 17 сентября 2025
Украинцам разъяснили, что делать, если в военно-учетном документе появилась отметка «ВОС-999 Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки».
В Минобороны объяснили, что означает отметка «ВОС-999» в приложении Резерв+
Фото: mod.gov.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ после последнего обновления появился новый статус — «требует базовой общевойсковой подготовки».

Позднее Министерство обороны пояснило, что означает отметка «ВОС-999 Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки».

В ведомстве подчеркнули, что ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебные сборы.

«Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, пройти курс базовой общевойсковой подготовки», — заявили в ведомстве.

Что делать в таком случае

В Минобороны подчеркнули, что специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Таким образом, эти сведения нужны лишь для информации о количестве лиц, которым потребуется пройти базовую общевойсковую подготовку в случае призыва на военную службу во время мобилизации в особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя.

Напомним, что в ТЦК напомнили, что означают статусы в приложении Резерв+.

