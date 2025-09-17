Практика судів
У Міноборони пояснили, що означає відмітка «ВОС-999» в Резерв+

20:26, 17 вересня 2025
Українцям пояснили, що робити, якщо у військово-обліковому документі з’явилась відмітка «ВОС-999 Потребує проходження базової загальновійськової підготовки».
Фото: mod.gov.ua
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ після останнього оновлення з'явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки».

Згодом Міністерство оборони пояснило, що означає відмітка відмітка «ВОС-999 Потребує проходження базової загальновійськової підготовки».

У відомстві підкреслили, що ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори.

«Ця норма визначена в Наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки», - заявили у відомстві.

Що робити у такому випадку

У Міноборони підкреслили, що спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Отже, такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача.

Нагадаємо, що у ТЦК нагадали, що означають статуси у застосунку Резерв+. 

