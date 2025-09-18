КСУ проверит конституционность предписаний УПК относительно порядка обжалования действий следователя, дознавателя, прокурора во время досудебного расследования

Оспариваемыми предписаниями УПК установлен перечень решений, действий или бездействия следователя, дознавателя либо прокурора, которые могут быть обжалованы на досудебном производстве.

Второй сенат КСУ 17 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны. Об этом сообщил Конституционный Суд.

Как отметил судья-докладчик по делу Олег Первомайский, предметом конституционного контроля в этом деле являются часть первая, вторая статьи 303 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс).

Оспариваемыми предписаниями Кодекса установлен перечень решений, действий или бездействия следователя, дознавателя либо прокурора, которые могут быть обжалованы на досудебном производстве (часть первая статьи 303 Кодекса); жалобы на иные решения, действия или бездействие следователя, дознавателя либо прокурора не рассматриваются во время досудебного расследования и могут быть предметом рассмотрения во время подготовительного производства в суде согласно правилам статей 314–316 этого Кодекса (часть вторая статьи 303 Кодекса).

По мнению автора ходатайства, указанные предписания Кодекса нарушают ряд статей Конституции Украины. В подтверждение своей позиции заявительница приводит отдельные предписания Конституции Украины, решения Конституционного Суда Украины, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, законодательные акты и судебные решения по своему делу.

Из содержания конституционной жалобы и приобщенных материалов усматривается следующее.

Главное следственное управление Государственного бюро расследований с 28 октября 2021 года осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных неправомерных действий должностных лиц Житомирской таможни при оформлении таможенной декларации.

Заявительница 9 июля 2024 года получила уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, установленного частью второй статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия).

Материалы досудебного расследования в отношении Самборской Т.Л. в августе 2024 года были выделены в отдельное уголовное производство. Ей вручили уведомление о замене ранее сообщенного подозрения на новое, а также уведомление о завершении досудебного расследования и открыли материалы производства для ознакомления.

Адвокат Костенко В.П., действующий в интересах Самборской Т.Л., в сентябре 2024 года обратился в Печерский районный суд города Киева с жалобой на бездействие прокуроров Офиса Генерального прокурора и просил обязать прокуроров закрыть уголовные производства в отношении Самборской Т.Л. в связи с истечением срока досудебного расследования.

Следственный судья Печерского районного суда определением от 2 октября 2024 года отказал в открытии производства по жалобе на бездействие уполномоченных лиц Офиса Генерального прокурора и обязании совершить действия.

Оспаривая указанное решение, адвокат Костенко В.П. подал апелляционную жалобу, однако Киевский апелляционный суд определением от 3 февраля 2025 года оставил без изменений определение следственного судьи, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции исходил, в частности, из того, что часть первая статьи 303 Кодекса содержит исчерпывающий перечень решений, действий или бездействия следователя, дознавателя либо прокурора, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования.

Олег Первомайский также сообщил, что для обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и вынесения Судом обоснованного решения были направлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, заведения высшего образования, членам Научно-консультативного совета Суда с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания, подчеркнул судья-докладчик.

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания Суд перешел к закрытой части для вынесения решения.

