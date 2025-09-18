КСУ перевірить конституційність приписів КПК щодо порядку оскарження дій слідчого, дізнавача, прокурора під час досудового розслідування

Оспорюваними приписами КПК встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні.

Другий сенат КСУ 17 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Самборської Тетяни Леонідівни. Про це повідомив Конституційний Суд.

Як зазначив суддя-доповідач у справі Олег Первомайський, предметом конституційного контролю у цій справі є частина перша, друга статті 303 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс).

Оспорюваними приписами Кодексу встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні (частина перша статті 303 Кодексу); скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314–316 цього Кодексу (частина друга статті 303 Кодексу).

На думку автора клопотання, зазначені приписи Кодексу порушують низку статей Конституції України. На підтвердження своєї позиції, заявниця наводить окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного Суду України, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, законодавчі акти та судові рішення у своїй справі.

Зі змісту конституційної скарги та долучених матеріалів убачається таке.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань із 28 жовтня 2021 року здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій службових осіб Житомирської митниці під час оформлення митної декларації.

Заявниця 9 липня 2024 року отримала повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, встановленого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Матеріали досудового розслідування стосовно Самборської Т.Л. у серпні 2024 року було виділено в окреме кримінальне провадження. Їй вручили повідомлення про заміну раніше повідомленої підозри на нову, а також повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрили матеріали провадження для ознайомлення.

Адвокат Костенко В.П., який діє в інтересах Самборської Т.Л., у вересні 2024 року звернувся до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою на бездіяльність прокурорів Офісу Генерального прокурора та просив зобов’язати прокурорів закрити кримінальні провадження щодо Самборської Т.Л. у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування.

Слідчий суддя Печерського районного суду ухвалою від 2 жовтня

2024 року відмовив у відкритті провадження за скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора та зобов’язання вчинити дії.

Оскаржуючи зазначене рішення, адвокат Костенко В.П. подав апеляційну скаргу, однак Київський апеляційний суд ухвалою від 3 лютого 2025 року залишив без змін ухвалу слідчого судді, а апеляційну скаргу – без задоволення. Суд апеляційної інстанції виходив, зокрема, з того, що частина перша статті 303 Кодексу містить вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Олег Первомайський також повідомив, що для забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення було направлено запити до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, членам Науково-консультативної ради Суду із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання, підкреслив суддя-доповідач.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

