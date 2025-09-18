Как применяется механизм «трехсложного теста» при доступе к публичной информации, инфографика

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что доступ к публичной информации является важной составляющей демократического общества. В то же время не все данные могут быть открытыми, ведь их раскрытие способно нанести вред, в частности национальной безопасности или праву человека на приватность.
Чтобы определить баланс между открытостью и ограничением доступа, применяется так называемый «трехсоставной тест».
Трехсоставной тест помогает решить, когда информацию можно открыть, а когда — ограничить.
Чтобы ограничить доступ к информации, необходимо выяснить:
Что такое перечень служебной информации?
Это список категорий данных, которые могут быть ограничены для использования, и который состоит из абстрактных категорий (а не конкретных документов). Он является ориентиром, а не окончательным решением, а ограничение доступа определяется только после применения трехсоставного теста.
Во время составления перечня служебной информации тест не применяется, но когда конкретному документу предоставляют статус «для служебного пользования» — трехсоставной тест обязателен.
Когда ограниченная информация все равно предоставляется:
Когда применяется трехсоставной тест:
Примеры ограничения доступа к информации:
Лубинец представил инфографику, где детально объясняется принцип действия этого механизма и случаи его применения.
