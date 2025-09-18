Практика судов
Как применяется механизм «трехсложного теста» при доступе к публичной информации, инфографика

12:57, 18 сентября 2025
Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, в каких случаях ограничение информации обязательно.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что доступ к публичной информации является важной составляющей демократического общества. В то же время не все данные могут быть открытыми, ведь их раскрытие способно нанести вред, в частности национальной безопасности или праву человека на приватность.

Чтобы определить баланс между открытостью и ограничением доступа, применяется так называемый «трехсоставной тест».

Трехсоставной тест помогает решить, когда информацию можно открыть, а когда — ограничить.

Чтобы ограничить доступ к информации, необходимо выяснить:

  • есть ли законный интерес (нацбезопасность, общественный порядок, права других людей и интересов и т. п.);
  • действительно ли может быть нанесен существенный вред правомерным интересам;
  • что преобладает — вред или общественный интерес.

Что такое перечень служебной информации?

Это список категорий данных, которые могут быть ограничены для использования, и который состоит из абстрактных категорий (а не конкретных документов). Он является ориентиром, а не окончательным решением, а ограничение доступа определяется только после применения трехсоставного теста.

Во время составления перечня служебной информации тест не применяется, но когда конкретному документу предоставляют статус «для служебного пользования» — трехсоставной тест обязателен.

Когда ограниченная информация все равно предоставляется:

  • Если ее уже правомерно обнародовали ранее.
  • Если исчезли основания для ограничения.

Когда применяется трехсоставной тест:

  • При отнесении информации к служебной, конфиденциальной или секретной.
  • При каждом рассмотрении запроса на информацию.
  • Если есть перечень служебной информации или гриф «ДСП — для служебного пользования».

Примеры ограничения доступа к информации:

  • Персональные данные физического лица → защита приватности.
  • Данные о юридическом лице → защита конфиденциальной информации.
  • Сведения о военных объектах → национальная безопасность.

Лубинец представил инфографику, где детально объясняется принцип действия этого механизма и случаи его применения.

