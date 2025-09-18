Як застосовується механізм «трискладового тесту» при доступі до публічної інформації, інфографіка

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, у яких випадках обмеження інформації є обов’язковим.

Омбудсман Дмитро Лубінець нагадав, що доступ до публічної інформації є важливою складовою демократичного суспільства. Водночас не всі дані можуть бути відкритими, адже їхнє розкриття здатне завдати шкоди, зокрема національній безпеці чи праву людини на приватність.

Щоб визначити баланс між відкритістю та обмеженням доступу, застосовується так званий «трискладовий тест».

Трискладовий тест допомагає вирішити, коли інформацію можна відкрити, а коли — обмежити.

Щоб обмежити доступ до інформації, треба з’ясувати:

чи є законний інтерес (нацбезпека, громадський порядок, права інших людей та інтересів тощо);

чи дійсно може бути завдана істотна шкода правомірним інтересам;

що переважає — шкода чи суспільний інтерес.

Що таке перелік службової інформації?

Це список категорій даних, які можуть бути обмежені для користування, який складається з абстрактних категорій (а не конкретних документів). Він є орієнтиром, а не остаточним рішенням, а обмеження доступу визначається тільки після застосування трискладового тесту.

Під час складання переліку службової інформації тест не застосовується, але коли конкретному документу надають статус “для службового користування” — трискладовий тест обов’язковий.

Коли обмежена інформація все одно надається:

Якщо її вже правомірно оприлюднили раніше.

Якщо зникли підстави для обмеження.

Коли застосовується трискладовий тест:

При віднесенні інформації до службової, конфіденційної чи таємної.

При кожному розгляді запиту на інформацію.

Якщо є перелік службової інформації чи гриф “ДСК — для службового користування”.

Приклади обмеження доступу до інформації:

Персональні дані фізичної особи → захист приватності.

Дані про юридичну особу → захист конфіденційної інформації.

Відомості про військові об’єкти → національна безпека.

Лубінець представив інфографіку, де детально пояснюється принцип дії цього механізму та випадки його застосування.

