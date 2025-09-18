Практика судів
  1. В Україні

Як застосовується механізм «трискладового тесту» при доступі до публічної інформації, інфографіка

12:57, 18 вересня 2025
Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, у яких випадках обмеження інформації є обов’язковим.
Як застосовується механізм «трискладового тесту» при доступі до публічної інформації, інфографіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Омбудсман Дмитро Лубінець нагадав, що доступ до публічної інформації є важливою складовою демократичного суспільства. Водночас не всі дані можуть бути відкритими, адже їхнє розкриття здатне завдати шкоди, зокрема національній безпеці чи праву людини на приватність.

Щоб визначити баланс між відкритістю та обмеженням доступу, застосовується так званий «трискладовий тест».

Трискладовий тест допомагає вирішити, коли інформацію можна відкрити, а коли — обмежити.

Щоб обмежити доступ до інформації, треба з’ясувати:

чи є законний інтерес (нацбезпека, громадський порядок, права інших людей та інтересів тощо);

чи дійсно може бути завдана істотна шкода правомірним інтересам;

що переважає — шкода чи суспільний інтерес.

Що таке перелік службової інформації?

Це список категорій даних, які можуть бути обмежені для користування, який складається з абстрактних категорій (а не конкретних документів). Він є орієнтиром, а не остаточним рішенням, а обмеження доступу визначається тільки після застосування трискладового тесту.

Під час складання переліку службової інформації тест не застосовується, але коли конкретному документу надають статус “для службового користування” — трискладовий тест обов’язковий.

Коли обмежена інформація все одно надається:

Якщо її вже правомірно оприлюднили раніше.

Якщо зникли підстави для обмеження.

Коли застосовується трискладовий тест:

При віднесенні інформації до службової, конфіденційної чи таємної.

При кожному розгляді запиту на інформацію.

Якщо є перелік службової інформації чи гриф “ДСК — для службового користування”.

Приклади обмеження доступу до інформації:

Персональні дані фізичної особи → захист приватності.

Дані про юридичну особу → захист конфіденційної інформації.

Відомості про військові об’єкти → національна безпека.

Лубінець представив інфографіку, де детально пояснюється принцип дії цього механізму та випадки його застосування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді