На предприятии мало заказов — можно ли перевести работников на 4-дневную рабочую неделю

07:38, 19 сентября 2025
Четырехдневная неделя на предприятиях: главные последствия для работников.
В связи с нехваткой заказов на продукцию одно из предприятий планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Федерация профессиональных союзов объяснила, какие последствия будет иметь такой график для работников — как с точки зрения начисления пенсионного стажа, так и в случаях работы во вредных условиях труда по Списку № 2.

Неполное рабочее время: что говорит закон

Согласно статье 56 Кодекса законов о труде Украины, неполное рабочее время может устанавливаться в двух формах:

  • неполный рабочий день;
  • неполная рабочая неделя.

Продолжительность работы определяется соглашением между работником и работодателем. Оплата в таком случае производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Ввести неполную рабочую неделю можно как по соглашению сторон, так и по инициативе работодателя — но только при наличии изменений в организации производства, а не из-за банальной нехватки заказов.

Влияние на пенсионный стаж

Главный вопрос для работников — как это отразится на их будущем пенсионном обеспечении.

Время работы на условиях неполной рабочей недели засчитывается в страховой стаж для пенсии, если за месяц уплачен единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше минимального.

Если зарплата будет ниже минимальной и, соответственно, уплата ЕСВ — меньше, тогда месяц засчитается в стаж частично, пропорционально сумме уплаченного взноса.

Таким образом, риск заключается не в самом графике, а в размере заработной платы, с которой уплачиваются взносы.

Стаж во вредных условиях: нюансы Списка № 2

Для тех, кто работает во вредных условиях, сокращённая неделя имеет особое значение.

Если работа ведётся на условиях неполного рабочего дня, право на ежегодный дополнительный отпуск за вредные условия труда предоставляется пропорционально фактически отработанному времени. В стаж засчитываются только дни, когда работник был занят во вредных условиях не менее половины рабочего дня.

Если установлена неполная рабочая неделя, то в стаж не включаются дни, когда работник вовсе не работал. Это означает, что право на дополнительные льготы может сократиться.

Отпуска и дополнительные гарантии

Ежегодный основной отпуск при неполном рабочем времени сохраняется в полном объёме.

Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день возможны только при неполной неделе, но не при неполном дне.

Социальные отпуска (для работников с детьми, а также для пострадавших от Чернобыльской катастрофы) предоставляются независимо от графика работы.

Выводы

Введение четырёхдневной рабочей недели не лишает работников пенсионного стажа, но может снизить его полноту, если зарплата станет ниже минимальной. Для тех, кто работает во вредных условиях по Списку № 2, количество дней, засчитываемых в стаж, будет зависеть от фактической занятости.

Работникам советуют внимательно следить за своими трудовыми договорами и уровнем начислений ЕСВ, чтобы избежать рисков при будущем оформлении пенсии.

трудовые отношения

