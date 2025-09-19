На підприємстві мало замовлень — чи можна перевести працівників на 4-денний робочий тиждень

Чотириденний тиждень на підприємствах: головні наслідки для працівників.

У зв’язку з браком замовлень на продукцію одне з підприємств планує перейти на чотириденний робочий тиждень. Федерація професійних спілок пояснила, які наслідки матиме такий графік для працівників — як із точки зору нарахування пенсійного стажу, так і у випадках роботи зі шкідливими умовами праці за Списком № 2.

Неповний робочий час: що каже закон

Згідно зі статтею 56 Кодексу законів про працю України, неповний робочий час може встановлюватися у двох формах:

неповний робочий день;

неповний робочий тиждень.

Тривалість роботи визначається угодою між працівником і роботодавцем. Оплата у такому випадку проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Запровадити неповний робочий тиждень можна як за згодою сторін, так і з ініціативи роботодавця — але лише за наявності змін в організації виробництва, а не через банальний брак замовлень.

Вплив на пенсійний стаж

Головне питання для працівників — як це позначиться на їхньому майбутньому пенсійному забезпеченні.

Час роботи на умовах неповного робочого тижня зараховується до страхового стажу для пенсії, якщо за місяць сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше мінімального.

Якщо зарплата буде нижчою за мінімальну і, відповідно, сплата ЄСВ — меншою, тоді місяць зарахується у стаж частково, пропорційно сумі сплаченого внеску.

Таким чином, ризик полягає не у самому графіку, а у розмірі заробітної плати, з якої сплачуються внески.

Стаж у шкідливих умовах: нюанси Списку № 2

Для тих, хто працює у шкідливих умовах, скорочений тиждень має особливе значення.

Якщо робота ведеться на умовах неповного робочого дня, право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі умови праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У стаж зараховуються лише дні, коли працівник був зайнятий у шкідливих умовах не менше половини робочого дня.

Якщо встановлено неповний робочий тиждень, то у стаж не включаються дні, коли працівник узагалі не працював. Це означає, що право на додаткові пільги може скоротитися.

Відпустки та додаткові гарантії

Щорічна основна відпустка при неповному робочому часі зберігається в повному обсязі.

Додаткові відпустки за ненормований робочий день можливі лише при неповному тижні, але не при неповному дні.

Соціальні відпустки (для працівників із дітьми, а також для постраждалих від Чорнобильської катастрофи) надаються незалежно від графіка роботи.

Висновки

Запровадження 4-денного робочого тижня не позбавляє працівників пенсійного стажу, але може знизити його повноту, якщо зарплата стане нижчою за мінімальну. Для тих, хто працює у шкідливих умовах за Списком № 2, кількість днів, що зараховуються у стаж, залежатиме від фактичної зайнятості.

Працівникам радять уважно стежити за своїми трудовими договорами та рівнем нарахувань ЄСВ, аби уникнути ризиків при майбутньому оформленні пенсії.

