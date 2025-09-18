В Сумской области будут судить врача-нарколога, которая требовала с военнослужащих деньги за протоколы медосмотра

Обвиняемая требовала от военнослужащих платить по 5 тысяч гривен за выдачу одного протокола медицинского осмотра на установление отсутствия факта употребления наркотиков или алкоголя.

В Сумской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении врача-нарколога, которая также занимает должность главного врача одного из медучреждений Роменского района, по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды путем служебной подделки.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, обвиняемая требовала от военнослужащих платить по 5 тыс. грн за выдачу одного протокола медицинского осмотра на установление отсутствия факта употребления наркотиков или алкоголя, необходимого для допуска к работе. При этом врач проигнорировала предусмотренное законодательством требование о проведении необходимых исследований и отборе биологических образцов у пациентов.

«В июне 2025 года непосредственно после получения от военнослужащего 15 тыс. грн за 3 протокола врач была задержана правоохранителями», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что ее действия квалифицированы как получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение в интересах лица, предоставляющего неправомерную выгоду, и третьих лиц действий с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством, а также внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и выдача таких документов (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

