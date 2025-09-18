На Сумщині судитимуть лікаря-нарколога, яка вимагала з військовослужбовців гроші за протоколи медогляду

Обвинувачена вимагала від військовослужбовців сплачувати по 5 тисяч гривень за видачу одного протоколу медичного огляду на встановлення відсутності факту вживання наркотиків чи алкоголю.

На Сумщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-нарколога, яка також обіймає посаду головного лікаря одного з медичних закладів Роменського району, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди шляхом службового підроблення.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, обвинувачена вимагала від військовослужбовців сплачувати по 5 тис. грн за видачу одного протоколу медичного огляду на встановлення відсутності факту вживання наркотиків чи алкоголю, необхідного для допуску до роботи. При цьому лікарка знехтувала передбаченою законодавством вимогою щодо проведення необхідних досліджень та відібрання біологічних зразків у пацієнтів.

«У червні 2025 року безпосередньо після одержання від військовослужбовця 15 тис. грн за 3 протоколи лікарку затримали правоохоронці», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що її дії кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах особи, що надає неправомірну вимогу та третіх осіб, дій з використанням службового становища, що поєднане з вимаганням та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі таких документів. (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

