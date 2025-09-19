Отказ в государственной регистрации общественного формирования — разъяснение и порядок действий

Украинцам разъяснили вопрос отказа в государственной регистрации общественного формирования и назвали порядок действий. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Распространенные основания для отказа
Согласно статье 28 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», государственный регистратор может отказать в регистрации, если:
Решение об отказе всегда должно содержать четкую формулировку оснований, чтобы заявители могли их устранить.
Алгоритм действий после получения отказа
1️. Внимательно ознакомиться с решением об отказе. Рекомендуется сохранить копию документа и проанализировать каждое указанное основание.
2️. Устранить недостатки. Подготовьте исправленные документы: уточните данные в протоколе или уставе, оформите доверенность для лица, подающего заявление, добавьте отсутствующие приложения и т. д.
3️. Подать документы повторно. После исправления ошибок вы имеете право снова обратиться с заявлением о государственной регистрации.
4️. Обжалование решения. Если вы уверены, что отказ необоснован, вы можете подать жалобу в соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины или обратиться в суд (статья 34 Закона).
Советы для предотвращения отказов
Вывод
Отказ в государственной регистрации не является запретом на создание общественного формирования. Это лишь указание на то, что определенные аспекты документов или процедур требуют уточнения.
Соблюдение требований закона, внимательность при подготовке пакета документов и своевременная реакция на замечания обеспечат успешное внесение сведений в Единый государственный реестр и начало законной деятельности вашей организации.
