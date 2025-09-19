Практика судов
  1. В Украине

Отказ в государственной регистрации общественного формирования — разъяснение и порядок действий

07:00, 19 сентября 2025
Отказ в государственной регистрации общественного формирования не лишает права на повторное обращение, а свидетельствует о необходимости исправления определенных недостатков или уточнения документов.
Отказ в государственной регистрации общественного формирования — разъяснение и порядок действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам разъяснили вопрос отказа в государственной регистрации общественного формирования и назвали порядок действий. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Распространенные основания для отказа

Согласно статье 28 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», государственный регистратор может отказать в регистрации, если:

  • подан неполный пакет документов, определенный законодательством;
  • документы оформлены с нарушением требований закона (отсутствуют обязательные реквизиты, неверно оформлен протокол учредительного собрания и т. п.);
  • в наименовании общественного формирования использованы слова или символика, применение которых запрещено законом;
  • документы поданы лицом, которое не имеет надлежащих полномочий;
  • выявлены другие нарушения, препятствующие внесению сведений в Единый государственный реестр.

Решение об отказе всегда должно содержать четкую формулировку оснований, чтобы заявители могли их устранить.

Алгоритм действий после получения отказа

1️. Внимательно ознакомиться с решением об отказе. Рекомендуется сохранить копию документа и проанализировать каждое указанное основание.

2️. Устранить недостатки. Подготовьте исправленные документы: уточните данные в протоколе или уставе, оформите доверенность для лица, подающего заявление, добавьте отсутствующие приложения и т. д.

3️. Подать документы повторно. После исправления ошибок вы имеете право снова обратиться с заявлением о государственной регистрации.

4️. Обжалование решения. Если вы уверены, что отказ необоснован, вы можете подать жалобу в соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины или обратиться в суд (статья 34 Закона).

Советы для предотвращения отказов

  • Перед подачей внимательно проверьте, соответствуют ли все документы требованиям законодательства.
  • Убедитесь, что протокол содержит полную информацию о решениях, повестке дня и подписях присутствующих.
  • Если подаете документы по почте, удостоверьтесь, что подписи на заявлениях удостоверены нотариально.
  • В случае сомнений можно обратиться к специалистам отделов госрегистрации общественных формирований или в центры предоставления административных услуг.

Вывод

Отказ в государственной регистрации не является запретом на создание общественного формирования. Это лишь указание на то, что определенные аспекты документов или процедур требуют уточнения.

Соблюдение требований закона, внимательность при подготовке пакета документов и своевременная реакция на замечания обеспечат успешное внесение сведений в Единый государственный реестр и начало законной деятельности вашей организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду