Отказ в государственной регистрации общественного формирования — разъяснение и порядок действий

Отказ в государственной регистрации общественного формирования не лишает права на повторное обращение, а свидетельствует о необходимости исправления определенных недостатков или уточнения документов.

Украинцам разъяснили вопрос отказа в государственной регистрации общественного формирования и назвали порядок действий. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Распространенные основания для отказа

Согласно статье 28 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», государственный регистратор может отказать в регистрации, если:

подан неполный пакет документов, определенный законодательством;

документы оформлены с нарушением требований закона (отсутствуют обязательные реквизиты, неверно оформлен протокол учредительного собрания и т. п.);

в наименовании общественного формирования использованы слова или символика, применение которых запрещено законом;

документы поданы лицом, которое не имеет надлежащих полномочий;

выявлены другие нарушения, препятствующие внесению сведений в Единый государственный реестр.

Решение об отказе всегда должно содержать четкую формулировку оснований, чтобы заявители могли их устранить.

Алгоритм действий после получения отказа

1️. Внимательно ознакомиться с решением об отказе. Рекомендуется сохранить копию документа и проанализировать каждое указанное основание.

2️. Устранить недостатки. Подготовьте исправленные документы: уточните данные в протоколе или уставе, оформите доверенность для лица, подающего заявление, добавьте отсутствующие приложения и т. д.

3️. Подать документы повторно. После исправления ошибок вы имеете право снова обратиться с заявлением о государственной регистрации.

4️. Обжалование решения. Если вы уверены, что отказ необоснован, вы можете подать жалобу в соответствующий территориальный орган Министерства юстиции Украины или обратиться в суд (статья 34 Закона).

Советы для предотвращения отказов

Перед подачей внимательно проверьте, соответствуют ли все документы требованиям законодательства.

Убедитесь, что протокол содержит полную информацию о решениях, повестке дня и подписях присутствующих.

Если подаете документы по почте, удостоверьтесь, что подписи на заявлениях удостоверены нотариально.

В случае сомнений можно обратиться к специалистам отделов госрегистрации общественных формирований или в центры предоставления административных услуг.

Вывод

Отказ в государственной регистрации не является запретом на создание общественного формирования. Это лишь указание на то, что определенные аспекты документов или процедур требуют уточнения.

Соблюдение требований закона, внимательность при подготовке пакета документов и своевременная реакция на замечания обеспечат успешное внесение сведений в Единый государственный реестр и начало законной деятельности вашей организации.

