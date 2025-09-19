Відмова у державній реєстрації громадського формування — роз’яснення та порядок дій

Відмова у державній реєстрації громадського формування не позбавляє права на повторне звернення, а свідчить про необхідність виправлення певних недоліків або уточнення документів.

Українцям роз’яснили питання відмови у державній реєстрації громадського формування та назвали порядок дій. Про це розповіло Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Поширені підстави для відмови

Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», державний реєстратор може відмовити у реєстрації, якщо:

подано неповний пакет документів, визначений законодавством;

документи оформлені з порушенням вимог закону (відсутні обов’язкові реквізити, невірно оформлений протокол установчих зборів тощо);

у найменуванні громадського формування використано слова або символіку, застосування яких заборонено законом;

документи подані особою, яка не має належних повноважень;

виявлено інші порушення, що перешкоджають внесенню відомостей до Єдиного державного реєстру.

Рішення про відмову завжди має містити чітке формулювання підстав, щоб заявники могли їх усунути.

Алгоритм дій після отримання відмови

1. Уважно ознайомитися з рішенням про відмову. Рекомендується зберегти копію документа та проаналізувати кожну зазначену підставу.

2. Усунути недоліки. Підготуйте виправлені документи: уточніть дані в протоколі або статуті, оформіть довіреність для особи, яка подає заяву, додайте відсутні додатки тощо.

3. Подати документи повторно. Після виправлення помилок ви маєте право знову звернутися із заявою про державну реєстрацію.

4. Оскарження рішення. Якщо ви переконані, що відмова є необґрунтованою, ви можете подати скаргу до відповідного територіального органу Міністерства юстиції України або звернутися до суду (стаття 34 Закону).

Поради для запобігання відмовам

Перед поданням уважно перевірте, чи всі документи відповідають вимогам законодавства.

Переконайтеся, що протокол містить повну інформацію про рішення, порядок денний та підписи присутніх.

Якщо подаєте документи поштою, переконайтеся, що підписи на заявах засвідчені нотаріально.

У разі сумнівів можна звернутися до фахівців відділів державної реєстрації громадських формувань або центрів надання адміністративних послуг.

Висновок

Відмова у державній реєстрації не є забороною створювати громадське формування. Це лише вказівка на те, що певні аспекти документів або процедур потребують уточнення.

Дотримання вимог Закону, уважність під час підготовки пакета документів та своєчасне реагування на зауваження забезпечать успішне внесення відомостей до Єдиного державного реєстру та початок законної діяльності вашої організації.

