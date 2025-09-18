Практика судов
Как подтвердить уровень владения украинским языком — разъяснение Комиссии

23:55, 18 сентября 2025
По результатам сданного экзамена Комиссия определяет уровень владения государственным языком по шкале Классификации уровней владения государственным языком.
Фото: fakty.com.ua
Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила, как подтвердить уровень владения украинским языком.

Комиссия отметила, что удостоверения старого образца о свободном владении государственным языком лиц, претендующих на поступление на государственную службу, утратили силу.

Законодательная основа: Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в котором четко определен перечень должностных лиц, обязанных владеть государственным языком и использовать его при выполнении служебных обязанностей, в частности:

I категория: лица, которые обязательно должны подтвердить уровень владения государственным языком государственным сертификатом, выдаваемым Комиссией по результатам сдачи экзамена (часть вторая статьи 10 Закона).

II категория: лица, которые могут подтвердить уровень владения государственным языком одним из двух документов (часть третья статьи 10 Закона): либо документом, подтверждающим изучение предмета «украинский язык», либо государственным сертификатом, выдаваемым Комиссией по результатам сдачи экзамена.

Процедура сдачи экзамена: согласно Порядку проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, экзамен проходит с использованием средств информационно-коммуникационной системы «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена.

Уровни владения языком: по результатам сданного экзамена Комиссия определяет уровень владения государственным языком по шкале Классификации уровней владения государственным языком. Для назначения на должности, определенные законодательством Украины, необходимо достичь уровня свободного владения первой или второй степени.

язык

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

