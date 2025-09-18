Как подтвердить уровень владения украинским языком — разъяснение Комиссии

По результатам сданного экзамена Комиссия определяет уровень владения государственным языком по шкале Классификации уровней владения государственным языком.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила, как подтвердить уровень владения украинским языком.

Комиссия отметила, что удостоверения старого образца о свободном владении государственным языком лиц, претендующих на поступление на государственную службу, утратили силу.

Законодательная основа: Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в котором четко определен перечень должностных лиц, обязанных владеть государственным языком и использовать его при выполнении служебных обязанностей, в частности:

I категория: лица, которые обязательно должны подтвердить уровень владения государственным языком государственным сертификатом, выдаваемым Комиссией по результатам сдачи экзамена (часть вторая статьи 10 Закона).

II категория: лица, которые могут подтвердить уровень владения государственным языком одним из двух документов (часть третья статьи 10 Закона): либо документом, подтверждающим изучение предмета «украинский язык», либо государственным сертификатом, выдаваемым Комиссией по результатам сдачи экзамена.

Процедура сдачи экзамена: согласно Порядку проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, экзамен проходит с использованием средств информационно-коммуникационной системы «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» в форме анонимного компьютерного онлайн-экзамена.

Уровни владения языком: по результатам сданного экзамена Комиссия определяет уровень владения государственным языком по шкале Классификации уровней владения государственным языком. Для назначения на должности, определенные законодательством Украины, необходимо достичь уровня свободного владения первой или второй степени.

