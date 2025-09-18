Як підтвердити рівень володіння українською мовою — роз’яснення Комісії

За результатами складеного іспиту Комісія визначає рівень володіння державною мовою за шкалою Класифікації рівнів володіння державною мовою.

Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила, як підтвердити рівень володіння українською мовою.

Комісія зазначила, що посвідчення старого зразка про вільне володіння державною мовою осіб, які претендують на вступ на державну службу, втратили чинність.

Законодавче підґрунтя: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», у якому чітко визначено перелік посадових осіб, які мають володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов‘язків, зокрема:

І категорія: особи, які обов’язково мають підтвердити рівень володіння державною мовою державним сертифікатом, який видає Комісія за результатами складання іспиту (частина друга статті 10 Закону).

ІІ категорія: особи, які можуть підтвердити рівень володіння державною мовою одним із двох документів (частина третя статті 10 Закону): або документом із підтвердження вивчення предмета «українська мова», або державним сертифікатом, який видає Комісія за результатами складання іспиту.

Процедура складання іспиту: відповідно до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, іспит проходить із використанням засобів інформаційно-комунікаційної системи «Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою» у формі анонімного комп’ютерного онлайн-іспиту.

Рівні володіння мовою: за результатами складеного іспиту Комісія визначає рівень володіння державною мовою за шкалою Класифікації рівнів володіння державною мовою. Для призначення на посади, визначені законодавством України, потрібно досягти рівня вільного володіння першого або другого ступеня.

