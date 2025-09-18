Практика судов
  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

20:14, 18 сентября 2025
Апелляционная палата ВАКС ищет двух специалистов.
Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила об открытии вакансий в секторе судебной статистики и обобщения судебной практики:

  • заведующий сектором (категория «Б»);
  • главный специалист (категория «В»).

«Мы ищем командных игроков с навыками аналитической работы и критического мышления», — заявили в АП ВАКС.

Основные направления работы:

- подготовка и анализ статистических данных, отчетов, таблиц и аналитических обзоров относительно осуществления правосудия в АП ВАКС.

Требования к кандидатам:

  • умение аналитически мыслить и четко излагать информацию;
  • высшее образование по специальности «Право»;
  • свободное владение украинским языком;
  • креативность, ответственность, самоорганизованность.

Что предлагается:

  • работа в команде профессионалов;
  • стабильность и официальное трудоустройство;
  • профессиональное развитие и новый опыт;
  • конкурентная заработная плата.

«Присылайте резюме до 17:00 30 сентября 2025 года на адрес: [email protected] (в теме письма укажите должность). Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС вакансии Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді