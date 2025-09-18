Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила об открытии вакансий в секторе судебной статистики и обобщения судебной практики:
«Мы ищем командных игроков с навыками аналитической работы и критического мышления», — заявили в АП ВАКС.
Основные направления работы:
- подготовка и анализ статистических данных, отчетов, таблиц и аналитических обзоров относительно осуществления правосудия в АП ВАКС.
Требования к кандидатам:
Что предлагается:
«Присылайте резюме до 17:00 30 сентября 2025 года на адрес: [email protected] (в теме письма укажите должность). Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — говорится в заявлении.
