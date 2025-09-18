Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

Апелляционная палата ВАКС ищет двух специалистов.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила об открытии вакансий в секторе судебной статистики и обобщения судебной практики:

заведующий сектором (категория «Б»);

главный специалист (категория «В»).

«Мы ищем командных игроков с навыками аналитической работы и критического мышления», — заявили в АП ВАКС.

Основные направления работы:

- подготовка и анализ статистических данных, отчетов, таблиц и аналитических обзоров относительно осуществления правосудия в АП ВАКС.

Требования к кандидатам:

умение аналитически мыслить и четко излагать информацию;

высшее образование по специальности «Право»;

свободное владение украинским языком;

креативность, ответственность, самоорганизованность.

Что предлагается:

работа в команде профессионалов;

стабильность и официальное трудоустройство;

профессиональное развитие и новый опыт;

конкурентная заработная плата.

«Присылайте резюме до 17:00 30 сентября 2025 года на адрес: [email protected] (в теме письма укажите должность). Отобранные кандидаты получат приглашение на собеседование», — говорится в заявлении.

