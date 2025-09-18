Практика судів
Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

20:14, 18 вересня 2025
Апеляційна палата ВАКС шукає двох спеціалістів.
Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про відкриття вакансії у секторі судової статистики та узагальнення судової практики:

- завідувач сектору (категорія «Б»);

- головний спеціаліст (категорія «В»).

«Ми шукаємо командних гравців із навичками аналітичної роботи та критичного мислення», - заявили у АП ВАКС.

Основні напрями роботи:

- підготовка та аналіз статистичних даних, звітів, таблиць та аналітичних оглядів щодо здійснення правосуддя в АП ВАКС.

Вимоги до кандидатів:

  • уміння аналітично мислити та чітко викладати інформацію;
  • вища освіта за спеціальністю «Право»;
  • вільне володіння українською мовою;
  • креативність, відповідальність, самоорганізованість.

Що пропонується:

  • роботу у команді професіоналів;
  • стабільність та офіційне працевлаштування;
  • професійний розвиток і новий досвід;
  • конкуренту оплату праці.

«Надсилайте резюме до 17:00 30 вересня 2025 року на адресу: [email protected] (у темі листа вкажіть посаду). Відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду», - йдеться у заяві.

