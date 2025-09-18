Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

Апеляційна палата ВАКС шукає двох спеціалістів.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про відкриття вакансії у секторі судової статистики та узагальнення судової практики:

- завідувач сектору (категорія «Б»);

- головний спеціаліст (категорія «В»).

«Ми шукаємо командних гравців із навичками аналітичної роботи та критичного мислення», - заявили у АП ВАКС.

Основні напрями роботи:

- підготовка та аналіз статистичних даних, звітів, таблиць та аналітичних оглядів щодо здійснення правосуддя в АП ВАКС.

Вимоги до кандидатів:

уміння аналітично мислити та чітко викладати інформацію;

вища освіта за спеціальністю «Право»;

вільне володіння українською мовою;

креативність, відповідальність, самоорганізованість.

Що пропонується:

роботу у команді професіоналів;

стабільність та офіційне працевлаштування;

професійний розвиток і новий досвід;

конкуренту оплату праці.

«Надсилайте резюме до 17:00 30 вересня 2025 року на адресу: [email protected] (у темі листа вкажіть посаду). Відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду», - йдеться у заяві.

