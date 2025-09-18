Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про відкриття вакансії у секторі судової статистики та узагальнення судової практики:
- завідувач сектору (категорія «Б»);
- головний спеціаліст (категорія «В»).
«Ми шукаємо командних гравців із навичками аналітичної роботи та критичного мислення», - заявили у АП ВАКС.
Основні напрями роботи:
- підготовка та аналіз статистичних даних, звітів, таблиць та аналітичних оглядів щодо здійснення правосуддя в АП ВАКС.
Вимоги до кандидатів:
Що пропонується:
«Надсилайте резюме до 17:00 30 вересня 2025 року на адресу: [email protected] (у темі листа вкажіть посаду). Відібрані кандидати отримають запрошення на співбесіду», - йдеться у заяві.
