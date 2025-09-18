Украина готовится запускать более 1000 дронов-перехватчиков ежедневно — Денис Шмыгаль

Украина вскоре достигнет возможности ежедневно применять более 1000 дронов-перехватчиков, чтобы усилить защиту воздушного пространства.

Украина в скором времени сможет развертывать как минимум 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективнее противодействовать массированным атакам России. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, передает Суспільне.

По его словам, Россия сейчас применяет около 800 дронов за одну ночь, поэтому Украине необходимо выйти на еще более высокий уровень.

«Этот уровень будет достигнут. Я не могу говорить, какой на сегодня уровень, но уже в ближайшее время этот уровень будет реализован», — отметил Шмыгаль.

Глава Минобороны объяснил, что производство самих дронов не является проблемой. Основная сложность заключается в обеспечении их наземными комплексами управления, радарами и системами, которые работают с использованием искусственного интеллекта.

«Это большой комплекс, и его внедрение занимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику, движемся к этой цели», — добавил Шмыгаль.

