Україна готується запускати понад 1000 дронів-перехоплювачів щодня — Денис Шмигаль

21:41, 18 вересня 2025
Україна невдовзі досягне можливості щодня застосовувати понад 1000 дронів-перехоплювачів, щоб посилити захист повітряного простору.
Україна невдовзі зможе розгортати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективніше протидіяти масованим атакам Росії. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишемпередає Суспільне.

За його словами, Росія наразі застосовує близько 800 дронів за одну ніч, тому Україні необхідно вийти на ще вищий рівень.

«Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований», — зазначив Шмигаль.

Очільник Міноборони пояснив, що виробництво самих дронів не є проблемою. Основна складність полягає в забезпеченні їх наземними комплексами управління, радарами та системами, які працюють із використанням штучного інтелекту.

«Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі», — додав Шмигаль.

