Украина подписала протокол в Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам

Украина сделала очередной шаг к более глубокой интеграции с европейским правовым пространством — в столице Мальты, Валлетти, подписан Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщил министр юстиции Герман Галущенко.

По словам Галущенко, Валлеттский протокол:

• упрощает и ускоряет процедуры международной правовой помощи;

• расширяет возможности использования видеоконференций и электронных коммуникаций;

• позволяет применять современные технические средства для сбора доказательств;

• устанавливает четкие процессуальные сроки.

Министр отметил, что за последние четыре года Минюст получил почти 5 тысяч международных обращений о правовой помощи, больше всего – от Польши, Чехии, Нидерландов, Германии и Литвы.

"Это свидетельствует о том, что сотрудничество в этой сфере является системным, и его успешность зависит от нашей оперативности. Мы должны оставить бумажную бюрократию в прошлом и использовать современные инструменты для борьбы с преступностью", - заявил глава Минюста.

