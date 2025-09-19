Україна підписала протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Як зазначив Герман Галущенко, Мін’юст отримав майже 5 тисяч міжнародних звернень про правову допомогу, найбільше – від Польщі, Чехії, Нідерландів, Німеччини і Литви.

Фото: Герман Галущенко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна зробила черговий крок до глибшої інтеграції з європейським правовим простором — у столиці Мальти, Валлетті, підписано Третій додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Про це повідомив міністр юстиції Герман Галущенко.

За словами Галущенка, Валлеттський протокол:

• спрощує та прискорює процедури міжнародної правової допомоги;

• розширює можливості використання відеоконференцій та електронних комунікацій;

• дозволяє застосовувати сучасні технічні засоби для збору доказів;

• встановлює чіткі процесуальні строки.

Міністр зазначив, що за останні чотири роки Мін’юст отримав майже 5 тисяч міжнародних звернень про правову допомогу, найбільше – від Польщі, Чехії, Нідерландів, Німеччини і Литви.

"Це свідчить про те, що співпраця у цій сфері є системною, і її успішність залежить від нашої оперативності. Ми повинні залишити паперову бюрократію у минулому й використовувати сучасні інструменти для боротьби зі злочинністю", - заявив глава Мінюсту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.