Практика судов
  1. В Украине

Мошеннический call-центр в Украине обманул граждан ЕС и Центральной Азии — злоумышленники выдавали себя за юристов

14:56, 19 сентября 2025
В Украине задержали участников мошеннической организации, которая под видом «юридической помощи» выманивала деньги у граждан Европы и Центральной Азии, нанеся ущерб более чем на 186 млн грн.
Мошеннический call-центр в Украине обманул граждан ЕС и Центральной Азии — злоумышленники выдавали себя за юристов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине правоохранители раскрыли масштабную преступную организацию, которая под видом «юридической помощи» обманула граждан нескольких стран ЕС и Центральной Азии более чем на 186 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым «chargeback» — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.

Используя методы социальной инженерии, они отправляли поддельные документы, звонили от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги».

Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».

Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общий ущерб превысил 186 млн грн.

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, напрямую контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.

Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП мошенник офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду