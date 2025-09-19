Мошеннический call-центр в Украине обманул граждан ЕС и Центральной Азии — злоумышленники выдавали себя за юристов

В Украине задержали участников мошеннической организации, которая под видом «юридической помощи» выманивала деньги у граждан Европы и Центральной Азии, нанеся ущерб более чем на 186 млн грн.

В Украине правоохранители раскрыли масштабную преступную организацию, которая под видом «юридической помощи» обманула граждан нескольких стран ЕС и Центральной Азии более чем на 186 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, организация действовала на территории Украины и специализировалась на мошеннических схемах с так называемым «chargeback» — якобы возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Злоумышленники звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран ЕС, представлялись юристами и обещали помощь в возврате денег.

Используя методы социальной инженерии, они отправляли поддельные документы, звонили от имени «судебных» или «налоговых» органов, применяли технологию deepfake для маскировки лиц и заставляли потерпевших оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги».

Во многих случаях людей убеждали брать кредиты или продавать имущество, чтобы внести очередной «платеж».

Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи граждан, а общий ущерб превысил 186 млн грн.

Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, напрямую контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписка в мессенджерах и данные о криптокошельках, что позволило установить роли всех участников.

Девять человек задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

