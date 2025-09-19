Шахрайський call-центр в Україні ошукав громадян ЄС і Центральної Азії — зловмисники видавали себе за юристів

В Україні затримали учасників шахрайської організації, яка під виглядом «юридичної допомоги» виманювала гроші у громадян Європи та Центральної Азії, завдавши збитків на понад 186 млн грн.

В Україні правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, яка під виглядом «юридичної допомоги» ошукала громадян кількох країн ЄС та Центральної Азії на понад 186 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим «chargeback» — нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами.

Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Використовуючи методи соціальної інженерії, вони надсилали підроблені документи, телефонували від імені «судових» чи «податкових» органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати «комісії», «судові збори» чи «податки».

У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий «платіж».

Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тисячі громадян, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тім-лідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників.

Дев’ятьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України, їм повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

