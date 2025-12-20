  1. В Україні

Чи обов’язково змінювати закордонний паспорт після зміни прізвища — роз’яснення Міграційної служби

22:58, 20 грудня 2025
У Міграційній службі роз’яснили питання щодо заміни закордонного паспорта після зміни прізвища.
Після зміни прізвища (наприклад, у зв’язку з укладенням шлюбу), особа зобов’язана звернутися для обміну паспорта громадянина України. Про це нагадала Міграційна служба Дніпропетровської області.

Відповідно до вимог чинного законодавства, обмін внутрішнього та закордонного паспорта має бути здійснений протягом одного місяця з моменту зміни прізвища.

«Після отримання нового внутрішнього паспорта старий закордонний паспорт стає недійсним для перетину кордону. Тож наступним кроком є оформлення нового закордонного паспорта», - заявила Міграційна служба.

Для цього необхідно звернутися до підрозділу ДМС (або через ЦНАП/«Паспортний сервіс») із таким пакетом документів:

 - новий паспорт громадянина України (ID-картка),

 - старий закордонний паспорт,

 - документи які підтверджують зміну інформації;

 -   документ що підтверджує сплату адміністративного збору.

«Рекомендуємо не зволікати із заміною документів, щоб уникнути труднощів під час подорожей, оформлення банківських чи нотаріальних послуг, укладення договорів тощо», - додали у Міграційній службі.

паспорт закордонний паспорт

