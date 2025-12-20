  1. В Украине

Обязательно ли менять загранпаспорт после смены фамилии — разъяснение Миграционной службы

22:58, 20 декабря 2025
В Миграционной службе разъяснили вопрос замены загранпаспорта после смены фамилии.
Обязательно ли менять загранпаспорт после смены фамилии — разъяснение Миграционной службы
После смены фамилии (например, в связи с заключением брака) лицо обязано обратиться для обмена паспорта гражданина Украины. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

Согласно требованиям действующего законодательства, обмен внутреннего и заграничного паспорта должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента смены фамилии.

«После получения нового внутреннего паспорта старый загранпаспорт становится недействительным для пересечения границы. Поэтому следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта», — заявили в Миграционной службе.

Для этого необходимо обратиться в подразделение ГМС (или через ЦНАП / «Паспортный сервис») с таким пакетом документов:

  • новый паспорт гражданина Украины (ID-карта),
  • старый заграничный паспорт,
  • документы, подтверждающие изменение информации;
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора.

«Рекомендуем не откладывать замену документов, чтобы избежать трудностей во время путешествий, оформления банковских или нотариальных услуг, заключения договоров и т. п.», — добавили в Миграционной службе.

паспорт загранпаспорт

