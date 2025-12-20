Обязательно ли менять загранпаспорт после смены фамилии — разъяснение Миграционной службы
После смены фамилии (например, в связи с заключением брака) лицо обязано обратиться для обмена паспорта гражданина Украины. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.
Согласно требованиям действующего законодательства, обмен внутреннего и заграничного паспорта должен быть осуществлен в течение одного месяца с момента смены фамилии.
«После получения нового внутреннего паспорта старый загранпаспорт становится недействительным для пересечения границы. Поэтому следующим шагом является оформление нового заграничного паспорта», — заявили в Миграционной службе.
Для этого необходимо обратиться в подразделение ГМС (или через ЦНАП / «Паспортный сервис») с таким пакетом документов:
- новый паспорт гражданина Украины (ID-карта),
- старый заграничный паспорт,
- документы, подтверждающие изменение информации;
- документ, подтверждающий уплату административного сбора.
«Рекомендуем не откладывать замену документов, чтобы избежать трудностей во время путешествий, оформления банковских или нотариальных услуг, заключения договоров и т. п.», — добавили в Миграционной службе.
