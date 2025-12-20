  1. В Україні
Португалія зробить перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України – 600 тисяч євро

21:51, 20 грудня 2025
Португалія вперше перерахує кошти до Енергетичного фонду підтримки України.
Португалія зробить перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України – 600 тисяч євро
Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенергу оголосив про перший внесок його країни до Енергетичного фонду підтримки України в розмірі 600 тисяч євро. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, Монтенергу відвідав будівлю уряду під час свого першого візиту до Києва. Свириденко подякувала Португалії за підтримку України з початку повномасштабної війни, а також за прийом українців, які були змушені виїхати з країни через бойові дії.

Прем’єр-міністр зазначила, що оборонна підтримка Португалії, зокрема через механізми PURL та SAFE, є важливою для зміцнення стійкості України. Під час зустрічі сторони обговорили оборонні ініціативи Build in Ukraine та Build with Ukraine, а також можливості розвитку співпраці, зокрема у сфері спільного виробництва дронів.

Свириденко повідомила, що під час переговорів Луїш Монтенергу оголосив про перерахування 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України та наголосила, що Україна високо цінує це рішення.

Крім того, у контексті підготовки до чергової Конференції з відбудови України сторони домовилися опрацювати питання укладення міжурядової угоди, яка має сприяти залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок.

Також прем’єр-міністр України наголосила на вдячності лідерам Європейського Союзу за рішення надати Україні фінансування у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, підкресливши важливість цієї підтримки для держави.

